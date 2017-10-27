أهالي بلغازي يوجهون رسالة مفتوحة لمن يهمه الأمر

نحن اهالي بلغازي نقدم لكم خطابنا هذا ونأمل من مقامكم النظر فيه والتماس حاجاتنا نحن نعاني من نقص الخدمات الضروريه ..

لم نطالب بالكماليات ….

_نحتاج مستشفى مع العلم انه يوجد مستشفى ولكن لم يتم تشغيل كافه اقسامه مثل الولاده فهل يعقل عندما يأتي احدى بناتنا المخاض ان تذهب بها لمستشفى صبيا او العارضه وبعضهن تلد فالطريق ….

_وكما نحتاج جامعه نلم بها شتات بناتنا اللاتي يقطعن كل يوم عشرات الكيلومترات لجامعه جازان او العارضه او صبيا كل صباح يذهبن مع الشروق ولا يعدن الا مع الغروب

ومع توقف الدراسه في كليه العارضه وتحويلها عن بعد وسوء الشبكه ازداد الامر سوء

_كمان ان هناك مدارس اقرب للخرابات منها إلا مدارس مباني متهالكه وأيله للسقوط ومع ذلك بناتنا واولادنا مستمرين بالذهاب اليها كل صباح لانه لا يوجد بديل .

كما ان اغلب سكان المناطق الجبليه لا يكملون تعليمهم ولا يكاد يخلو يوم من الحوادث بسبب الطرقات الخطيره والوعره والغير معبده وعدم وجود اشارات مرور نهائيا وكلنا نعلم اهميتها في تنظيم حركه السير بالذات مع كثره الحوادث بالمنطقه بسبب سوء الطرق اولا وثانيا عدم اتخاذ قواعد السلامه اللازمه.

_ وعندما ننظر لذوي الاحتياجات الخاصه نقف صامتين لانه لا يوجد لهم اي مبادره ولم ينظر لهم ابدا لا مدارس خاصه ولا مراكز تهتم بهم وتقدم لهم المساعده

*لا نطالب بالكماليات بل الضروريات*

لم نطالب بنوادي الاحياء

لم نطالب بفروع البنوك

لم نطالب ان تقام اسواق شعبيه للاسر المنتجه لان الكثير من الاسر تعول نفسها من حرفها ومنتجاتها في كل المجالات

ولم نطالب بحضانات في المدارس

لان الامر صدر قبل سنوات ولم يطبق

ولم نطالب بمنتزهات لقضاء ليقضي فيها الناس وقت فراغهم.

في الختام نود منكم ونتمنى ان تتم مطالبنا لاننا عانينا لسنوات وليس ايام واجيال مرت ولم يحدث اي تغير

*قال الرسول صلى الله عليه وسلم*

(كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)