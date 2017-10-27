نادي فيفا الرياضي يستقبل وفد أبطال العارضة

استقبل نادي فيفا الرياضي بمحافظة فيفا بمنطقة جازان مساء امس الخميس وفداً من مركز أبطال العارضه الرياضي وفريق الكاراتيه بالمحافظة ضمن استعدادات الفريقين لبطولات الموسم وكان في استقبالهم عضوالشرف بنادي فيفا الاستاذ علي يحيى الثويعي الفيفى والجهازين الفني والاداري وفريق الكاراتيه بالنادي وجاءت الزيارة تلبية لدعوة من ادارة نادي فيفا الرياضي لإقامة تمرين مشترك وصقل للمواهب بالمنطقة حيث اتسم اللقاء بالروح العاليه وتبادل الخبرات بين الجانبين رافق الفريق في الزيارة المشرف على لعبة الكاراتيه الكابتن سلمان السحاري والمدرب الدولي الكابتن عبدالعزيز مسعود والحكم عبدالله أحمد العبدلي المشرف العام على المركز ومدرب بناء الاجسام الكابتن خالد سحاري والجهازين الفني والاداري .

وفي نهاية اللقاء تقدمت ادارة مركز أبطال العارضه الرياضي بالشكر والتقدير لأبناء فيفا على حسن الاستقبال وكرم الضيافه مباركين لهم ماوصلت إليه لعبة الكاراتيه بالنادي من تطور وماحققوا من انجاز خلال الفترة السابقه ووجهوا لهم الدعوة لزيارة محافظة العارضه واجراء مباريات وديه بين الفريقين والاستفادة من الخبرات وبحث المستجدات ومواكبة التطور ثم التقطت صور جماعية وتم تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين بهذة المناسبه .