اتفاقية بين “تعليم المدينة” و”سالم بن محفوظ الخيرية” لتحسين البيئة المحفزة للإبداع والابتكار

أبرمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة ومؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية اتفاقية تعاون وشراكة للإسهام في إنتاج جيل من الطلبة معززاً بالقيم ومعداً بالمهارات ذات التخصص.

أبرم الاتفاقية كلٌ من مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة الأستاذ ناصر بن عبدالله العبدالكريم، والمدير التنفيذي لمؤسسة بن محفوظ الخيرية المهندس ممدوح بن حسن الحربي.

تضمنت الاتفاقية التعاون والعمل المشترك للإسهام في إنتاج جيل من الطلاب معززاً بالقيم، ومعداً بالمهارات الأساسية ذات التخصص بشكل متميز، وشملت استقطاب المعلمين وتأهيلهم وتطويرهم وتعزيز القيم والمهارات لدى الطلاب، وتحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار من حيث تمكين برامج التدريب والتأهيل المتخصصة، والتدريب التعاوني والبرامج العلمية والأنشطة والفعاليات وتقديم الاستشارات ودراسات تقييم المحتوى العلمي وقياس الأثر بإعداد الاستبانات واستطلاعات الرأي للإسهام في التنمية البشرية للمجتمع.

وأعرب مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة الأستاذ ناصر بن عبدالله العبدالكريم عن سعادته بهذه الاتفاقية مع هذه المؤسسة الوطنية العريقة، مبيناً بأنها تأتي إنطلاقاً من الحرص على مد جسور التعاون والاستمرار في التطور لتحقيق التميز والابداع في مختلف التخصصات.

واضاف العبدالكريم بأن الاتفاقية تدعم هذا الاتجاه خصوصاً في تقديم الدعم للمبادرات والبرامج والمشاريع والأنشطة التي تخدم أهدافها، كما ستسهم في المشاركة في التخطيط والترشيح واختيار الفئات المستهدفة والتعريف بتعليم المنطقة كشريك بوضع الشعارات على جميع المواد الإعلامية والإعلانية الخاصة بالبرامج والمشاريع والأنشطة.

كما عبر المدير التنفيذي لمؤسسة بن محفوظ الخيرية المهندس ممدوح بن حسن الحربي عن سروره بتوقيع هذه الاتفاقية، مؤكداً سعي الطرفين إلى تحقيق أهدافها من خلال إقامة برامج التدريب والتأهيل المتخصصة، والتدريب التعاوني والتدريب على رأس العمل وتنفيذ البرامج العلمية والأنشطة والفعاليات وتقديم الاستشارات ودراسات تقييم المحتوى العلمي.