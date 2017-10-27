الأخضر السعودي ينهي آسيوية السيف في المركز 19

أنهى المنتخب السعودي للمبارزة مشاركته في سلاح (السيف) ضمن البطولة الآسيوية تحت 23 سنة ( فردي وفرق)، التي انطلقت الأسبوع الماضي في مدينة هانوي الفيتنامية.

حيث حصل اللاعب عادل المطيري على المركز 19 من أصل 64 لاعبا مشاركا في البطولة، وحل أحمد العمري في المركز 22 وسعد البقمي، في المركز 23، فيما حل أحمد القديم في المركز 35.

ويواصل لاعبو الأخضر السعودي منافسات سلاح المبارزة التي ستنطلق اليوم حيث سيمثل المنتخب السعودي كلا من أحمد آل حسين وفيصل عابد وحسن الأصمخ، وتستمر البطولة حتى الثاني من نوفمبر المقبل.