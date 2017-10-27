امير جازان يكلف ” الدلقان ” مديرا لإدارة متابعة وتنسيق الخدمات بوكالة التنمية | فيفاء أون لاين
السبت, 8 صفر 1439 هجريا, الموافق 28 أكتوبر 2017 ميلاديا

امير جازان يكلف ” الدلقان ” مديرا لإدارة متابعة وتنسيق الخدمات بوكالة التنمية

امير جازان يكلف ” الدلقان ” مديرا لإدارة متابعة وتنسيق الخدمات بوكالة التنمية
فيفاء أون لاين ـ جازان

أصدر صاحب السمو الملكي الامير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز امير منطقة جازان قرارا إداريا يقضي بتكليف الموظف محمد بن خالد بن سعد الدلقان مديرا لإدارة متابعة وتنسيق الخدمات بوكالة الامارة للشؤون التنموية.
الدلقان من القيادات الإدارية المميزة ،  وقد اعرب الدلقان عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير جازان وسمو نائبه على هذة الثقة سائلآ الله عز وجل ان يكون عند حسن ظن ولاة الأمر _ حفظهم الله لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
[١٠/٢٧ ٥:٥١ م] القاسم ياسين: امير جازان يكلف اللغبي مديرا لإدارة الشراكة المجتمعية بوكالة التنمية ..

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