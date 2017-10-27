تكليف الموظف” اللغبي” مديرا لإدارة الشراكة المجتمعية بوكالة الإمارة للشؤون التنموية.

أصدر صاحب السمو الملكي الامير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز امير منطقة جازان قرارا إداريا يقضي بتكليف الموظف محمد بن يحيى اللغبي مديرا لإدارة الشراكة المجتمعية بوكالة الإمارة للشؤون التنموية.

ويعد اللغبي من الكفاءات والقيادات الإدارية المتميزة ، وقد اعرب اللغبي عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير جازان وسمو نائبة على هذة الثقة ، سائلآ الله عز وجل ان يكون عند حسن ظن ولاة الأمر _ حفظهم الله لما فيه مصلحة الوطن والمواطن ..