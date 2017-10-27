التنسيق الاعلامي كيف يؤتي ثماره (٢)

لعل تأسيس ملف لجماعة الاعلام المدرسي سيحفظ للمنسق اعماله وانجازاته والترتيب دائما يريح الانسان ويعطي صورة جميلة في كل شي ،

ستجد مؤكدا المتميزين المبدعين من يمتلكون الموهبة الفصاحة وفن الالقاء هولاء سيكون الاعلام اامدرسي كمنبر يصقل مواهبهم وقد جربت بالمتوسطة الاولى فاتحت فرصة كتابة مقال وكنت واثقا تعزيز المسابقة في كتابة المقال في صحيفة اكترونية ستكون تعزيزا معنويا له مفعوله وفعلا كتبوا ونشرا لمقالين

لطالبينباحد الصحف يومها وتم بحساب مكتب التعليم فكان لهالاثر البالغ ودافع لجتهادالطلاب بانفسهم ، ولتوفر وسائل التقنية نعلم ان الطلاب يمتلكون خبرة باجهزة الجولات والاكترونيات احسن من الكبار فاستغل هذا وتيح الفرصة بطرح مسابقة علمية عبر تكوين مقاطع للفعاليات المقامة دخل المدرسة شي جميل سترى مايبهر من ابداعات الطلاب واشغالهم وسط الامواج العاتية تكنلوجيا اشغالهم بالمفيد ظرورة مهنية كمعلم ووطنية كمواطن والاخلاص في عمل لله تعالى ستنال خيره دنيا واخرة والاعلام المدرسي هو من اجنحة النشاط دهل المدرسة فلاتحصروا دوره على التوثيق وان كان متعبا لربما لكن سيجد المخلص متعة متى راى ثمرة اعماله ونجازه في طلابه ولامر سيكون مع مرور الوقت مجرد موجه للجماعة من الطلاب بامكانك اختيار مجموعة لتصوير والتوثيق ومجموعة للاهمام بركن الوسائل كالاشادة بالمتفوقين والمبدعين اوالفائزين في مسابقات المدرسة اوالمكتب اوالادارة ستدفع هذه المعززات الكثير من الطلاب للاجتهاد ولعلها ظمن الانشطة الاصفية وبهذا لن نجد اشكالية في تفعيل حصة النشاط التي قررتها الوزارة فلا اشكالية اذماتوفر لكل منسق الوسيلة والتخطيط والترتيب وتاسيس بعدها سيكون مجرد موجها يشرف على الطلاب والله ولي التوفيق