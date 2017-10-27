“الفيفي” يرقد على السرير الأبيض | فيفاء أون لاين
السبت, 8 صفر 1439 هجريا, الموافق 28 أكتوبر 2017 ميلاديا

“الفيفي” يرقد على السرير الأبيض

“الفيفي” يرقد على السرير الأبيض
فيفاء أون لاين ـ تبوك
يرقد على السرير الأبيض رامي مفرح اسعد الشراحيلي الفيفي في مستشفى القوات المسلحه بتبوك ، حيث أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح ولله الحمد  .
طاقم صحيفة فيفا اون لاين يتمنوا له الشفاء العاجل .

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