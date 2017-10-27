الرئيسية › أخبار الناس “الفيفي” يرقد على السرير الأبيض 11:42 م, 7 صفر 1439 هـ - 27 أكتوبر 2017 م فيفاء أون لاين ـ تبوك Tweetيرقد على السرير الأبيض رامي مفرح اسعد الشراحيلي الفيفي في مستشفى القوات المسلحه بتبوك ، حيث أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح ولله الحمد .طاقم صحيفة فيفا اون لاين يتمنوا له الشفاء العاجل .شارك هذا الموضوع:Click to share on Telegram (فتح في نافذة جديدة)Click to share on WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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