تقنية البنات بجازان تنفذ ورشة تدريبية بعنوان ” فوائد البلازما وطرق فصل الدم “

نظمت الكلية التقنية للبنات بجازان الاربعاء الماضي ورشة تدريبية لمتدربات قسم التجميل مسار العناية بالبشرة تحت إشراف المدربة منار خليل حملت عنوان ” فوائد البلازما وطرق فصل الدم ” نفذتها دكتورة الجلدية حميدة صلاح الدين وحضرها عميدة الكلية وعدد من منسوبات الكلية وتهدف إلى التعرف على البلازما وفوائدها.

وتناولت الورشة التعريف بحقن البلازما وكيفية استخدامها ، ومدة حقنها والارشادات الخاصة بها وعدد جلسات البلازما والخطوات الأساسية في أداء الجلسه بالإضافة إلى الممنوعين من استخدام ابر البلازما . وابدت الحاضرات اعجابهن واستحسانهن بالبرنامج وما تم تقديمه خلاله من معلومات قيمه ومفيدة .

وفي نهاية البرنامج قامت عميدة الكلية الاستاذة سامية عبدالله موسى بتكريم الدكتورة حميدة صلاح الدين بشهادة شكر وتقدير متمنية لها التوفيق والتميز .