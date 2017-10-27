تقنية البنات بجازان تنفذ ورشة تدريبية بعنوان ” فوائد البلازما وطرق فصل الدم “ | فيفاء أون لاين
السبت, 8 صفر 1439 هجريا, الموافق 28 أكتوبر 2017 ميلاديا

تقنية البنات بجازان تنفذ ورشة تدريبية بعنوان ” فوائد البلازما وطرق فصل الدم “

تقنية البنات بجازان تنفذ ورشة تدريبية بعنوان ” فوائد البلازما وطرق فصل الدم “
محمد السفياني ـ جازان
نظمت الكلية التقنية للبنات بجازان الاربعاء الماضي ورشة تدريبية لمتدربات قسم التجميل مسار العناية بالبشرة تحت إشراف المدربة منار خليل حملت عنوان ” فوائد البلازما وطرق فصل الدم ” نفذتها دكتورة الجلدية حميدة صلاح الدين وحضرها عميدة الكلية وعدد من منسوبات الكلية وتهدف إلى التعرف على البلازما وفوائدها.
وتناولت الورشة التعريف بحقن البلازما وكيفية استخدامها ، ومدة حقنها والارشادات الخاصة بها وعدد جلسات البلازما والخطوات الأساسية في أداء الجلسه بالإضافة إلى الممنوعين من استخدام ابر البلازما . وابدت الحاضرات اعجابهن واستحسانهن بالبرنامج وما تم تقديمه خلاله من معلومات قيمه ومفيدة .
وفي نهاية البرنامج قامت عميدة الكلية الاستاذة سامية عبدالله موسى بتكريم الدكتورة حميدة صلاح الدين بشهادة شكر وتقدير متمنية لها التوفيق والتميز .

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*