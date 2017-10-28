تغليظ العقوبات المرورية على المخالفين

تتجه اللائحة الجديدة للجزاءات والمخالفات المرورية “في مراحلها الأخيرة” لمضاعفة غرامات مخالفات الفئة الأولى، إضافة إلى تغيير التدابير التي يمكن اتخاذها حيالها، في رسالة منها للحد من كثير من المخالفات الصريحة.

وعلمت “الرياض” من مصادرها الخاصة أن المخالفات التي طالها التغيير، والتي سيعلن عنها قريباً وفق لائحة الإدارة العامة للمرور شملت قيادة المركبة بعكس اتجاه السير، وسير المركبة بدون لوحات لتصل قيمة المخالفة إلى 6000 ريال لكل مخالفة بدلاً من الغرامة السابقة التي لاتتجاوز الـ900 ريال.

ووفق المصدر فإن الجهات المختصة بإعداد اللائحة الجديدة ستعلن بضوابطها الجديدة النهائية قريباً، والتي قد تتضمن تغييراً في العديد من المخالفات التي تتعلق بالسرعة الزائدة وربط حزام الأمان والقيادة بدون رخصة سواقة، وغيرها من المخالفات كتزييف اللوحات.

الجدير بالذكر أن اللائحة السابقة حددت عقوبة مخالفات الفئة الأولى بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثين يوماً أو الغرامة المالية من 500- 900 ريال أو بهما معاً.

ومن المخالفات التي تندرج تحت مخالفات الفئة الأولى المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة وتجاوز السرعة بأكثر من 25 كم في الساعة، والتجاوز في الأماكن التي يمنع فيها التجاوز كالمنعطفات والمرتفعات، وكذلك عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلاً وداخل الأنفاق.

ووفق اللائحة الجدية فإنه سيحدث تعديلات على العديد من المخالفات من الفئتين الثانية والثالثة كعدم ربط حزام الأمان وعدم التقيد بتنظيمات السير وغيرها من المخالفات المرورية.