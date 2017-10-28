حرس الحدود .. بأملج يحبط تهريب إمفيتامين مخدر

أحبطت الدوريات البحرية بقطاع حرس الحدود بأملج أمس، محاولة تهريب قرابة مليون قرص إمفيتامين مخدر (كبتاجون).

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لحرس الحدود، وقال: “تمكنت الدوريات البحرية بقطاع أملج بمنطقة تبوك، بتوفيق الله تعالى، عصر (الخميس) من إحباط عملية استلام كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين المخدرة عبر البحر ،بعد أن وردت معلومات عن الاشتباه بأنابيب بلاستيكية (مواسير) يظهر جزء بسيط منها على سطح البحر ومربوطة في أحد الشعب المرجانية للجزر القريبة من حدود مسؤولية قطاع أملج”.

وأكد أنه جرى على الفور تطويق الموقع وتكليف الدوريات البحرية المساندة وفرق الغواصين بتمشيطه وتكثيف عمليات البحث؛ والذي نتج عنها العثور على عدد (4) أربع مواسير بلاستيكية مغلقة من الجانبين؛ اتضح من انتشالها وتفتيشها احتوائها على ما مجموعه تسعمائة وسبعة أكياس بلاستيكية (907) بها أكثر من تسعمائة وسبعة آلاف قرص إمفيتامين مخدر (كبتاجون) (907000).

وبيّن أنّ المضبوطات أُحيلت للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية، منوهاً بجهود رجال حرس الحدود الذين سيواصلون التصدي، بعون الله وتوفيقه، لمحاولات التهريب عبر الحدود، رغم تعدد أساليب وخدع المهربين، بل وسيبقى رجال هذا القطاع الأمني السد المنيع لحماية أبناء الوطن من هذه الآفة التي تستهدف النيل منهم.