واتس اب يتيح حذف الرسائل المرسلة بالخطأ .. وهذه الطريقة | فيفاء أون لاين
السبت, 8 صفر 1439 هجريا, الموافق 28 أكتوبر 2017 ميلاديا

واتس اب يتيح حذف الرسائل المرسلة بالخطأ .. وهذه الطريقة

واتس اب يتيح حذف الرسائل المرسلة بالخطأ .. وهذه الطريقة
فيفاء تك - متابعة

بدأ تطبيق واتس اب بطرح الميزة التي انتظرها المستخدمين، والتي تتيح إمكانية حذف الرسائل المرسلة عن طريق الخطأ من المحادثة لتختفي تماما.

ووفقاً لشبكة “روسيا اليوم” تتيح الميزة التي يطلق عليها رسميا اسم “Delete for Everyone”، إمكانية إخفاء الرسائل عن الأشخاص الآخرين الذين تُجري معهم المحادثة، وعن نفسك أيضا.

ومع ذلك، يتطلب تفعيلها استخدام المرسل والمستلم لأحدث إصدار من واتس آب، كما أن الميزة لا تعمل إلا ضمن الرسائل المرسلة خلال آخر 7 دقائق، فبمجرد إنقضاء هذه الفترة الزمنية، لن يكون بالإمكان إلغاؤها.

وتعمل ميزة “Delete for Everyone” على جميع أنواع الرسائل، بما في ذلك النصوص والصور ومقاطع الفيديو وملفات الـ GIF والمستندات.

ولإلغاء إرسال الرسالة، يجب أن تضغط على الرسالة بشكل مستمر لتظهر قائمة من الخيارات، ثم النقر على خيار ” Delete for Everyone”.

وأوضح واتس آب: ” أنه سيتم استبدال الرسائل التي تحذفها بنجاح بعبارة “تم حذف هذه الرسالة” في المحادثة”، وتجدر الإشارة إلى أن نجاح الميزة، لا يعني أن المرسل إليه لن يرى الرسالة المحذوفة، فقد يراها قبل أن تقرر إبطالها.

يذكر أن عملية تثبيت الميزة الجديدة في جميع الأجهزة “بطيئة جدا” حاليا.. لذا لا داعي للقلق إذا لم تكن قادراً على الاستفادة منها في الوقت الحالي.

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