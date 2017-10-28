هنا حقيقة مقطع متداول عن بيع المخدرات في مكة المكرمة | فيفاء أون لاين
السبت, 8 صفر 1439 هجريا, الموافق 28 أكتوبر 2017 ميلاديا

هنا حقيقة مقطع متداول عن بيع المخدرات في مكة المكرمة

هنا حقيقة مقطع متداول عن بيع المخدرات في مكة المكرمة
فيفاء أون لاين - متابعة

أكد الناطق الاعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الدكتور العقيد عاطي القرشي، أن ما أشير إليه بأحد المقاطع المتداول بواسطة وسائط التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية عن بيع المخدرات بأحد أحياء العاصمة بشكل علني مجاف للحقيقة، وبعيداً كل البعد عن الواقع، ولإيضاح الحقيقة فان شرطة المنطقة توضح أن الموقع المشار إليه منطقة جبلية عشوائية وعرة المسالك توجد به مخالفات كغيره من الأحياء العشوائية إلا أنها لا تصل إلى ارتكابها بشكل علني ويخضع كغيره للرصد والمتابعة والعمليات الأمنية الدقيقة، واستهدف خلال العام المنصرم من قبل أفرع الأمن العام بـ (45) حملة أمنية أسفرت عن ضبط (13900) حالة متنوعة ومنذ مطلع هذا العام وحتى تاريخه نفذ بذات الموقع (12 ) حملة أمنية أسفرت عن ضبط ( 1721) حالة متنوعة.

‎وأكدت شرطة منطقة مكة المكرمة حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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