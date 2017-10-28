“الصندوق العقاري”: لدينا هذا المبلغ فقط للإقراض

كشف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي أن إجمالي المبالغ المتوفرة لدى الصندوق للإقراض في الوقت الحالي تبلغ 17 مليار ريال فقط، مبيناً أن هذا المبلغ يكفي لإقراض 34 ألف مستفيد فقط من أصل 500 ألف على قوائم االانتظار.

وأبان أن القروض المستحقة للصندوق لدى المواطنين بلغت 157 مليار ريال بنهاية 2016، يتم تحصيل نحو ستة مليارات منها سنوياً، ويستفيد من هذا المبلغ 12 ألف مستفيد.

وأشار العمودي على هامش ملتقى ديوانية “أوكسجين” بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في الرياض أول أمس الأربعاء إلى أن مجموع القروض المتعثرة بلغت 32 مليار ريال.

وأكد أن الصندوق لو استمر بهذه الوتيرة دون تطوير برامج سيحتاج إلى 40 عاماً حتى يقرض جميع المستفيدين على قائمة الانتظار.

واستدرك بأن هناك عدداً من البرامج الجديدة التي سيعمل الصندوق من خلالها، مثل برنامج مدعوم الذي يتضمن عدة مسارات كشراء وحدة سكنية وتمويل البناء الذاتي وتمويل برهن العقار، بالإضافة إلى خفض نسبة الدفعة الأولى المقدمة من 20% إلى 5%، ومنح المستفيد مهلة عامين من تاريخ صدور رقمه للاستفادة من البرنامج.