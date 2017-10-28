“كريم” تسمح لأبناء المواطنات بالعمل في مهنة “كابتن” | فيفاء أون لاين
السبت, 8 صفر 1439 هجريا, الموافق 28 أكتوبر 2017 ميلاديا

“كريم” تسمح لأبناء المواطنات بالعمل في مهنة “كابتن”

“كريم” تسمح لأبناء المواطنات بالعمل في مهنة “كابتن”
فيفاء أون لاين - الرياض

قررت شركة “كريم” للنقل عبر التطبيقات الذكية السماح لأبناء المواطنات بالعمل ضمن طواقمها، واعتبارهم كسعوديين في المنصة.
وتأتي هذه الخطوة من الشركة بعد قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، بالسماح لأبناء المواطنات بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين.
وبعثت “كريم”، بحسب “عين اليوم”، برسائل خاصة عبر الهاتف المحمول، للعاملين في وظيفة “كابتن” تقول: “أحبائنا كباتن كريم نبشركم بالسماح لأبناء المواطنات بالعمل مرة أخرى”.

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