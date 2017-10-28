تفاصيل .. ضبط مواطنين تورطوا في قتل ” أفريقي”

تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة محايل، من ضبط 6 مواطنين متهمين بالتورط في جريمة قتل شخص من الجالية الإفريقية، والذي وجد مصاباً بطلق ناري أدى لوفاته منذ شهرين.

وفي التفاصيل، قال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة عسير وفقاً لما أوردت “سبق”: إن الجهات الأمنية بشرطة محافظة محايل تلقت بلاغاً مساء يوم الأربعاء الموافق 8 ذو الحجة ١٤٣٨هـ، بوجود شخص متوفى، وفور تلقي البلاغ تم الانتقال للموقع بقرية الروحاء ووجد شخص من الجالية الإفريقية مصاب بطلقٍ ناري مما أدى إلى وفاته.

وأوضح، أنه تم بإشراف ومتابعة مباشرة من مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح سليمان القرزعي، والتي أسفرت عن ضبط المتهمين بالتورط فيها وعددهم ستة سعوديين وقد جرى إيداعهم التوقيف بشرطة المحافظة وإكمال إجراءات الاستدلال الأولية وإشعار النيابة العامة بحكم الاختصاص.