وظائف شاغرة في مدينة الملك فهد الطبية | فيفاء أون لاين
السبت, 8 صفر 1439 هجريا, الموافق 28 أكتوبر 2017 ميلاديا

وظائف شاغرة في مدينة الملك فهد الطبية

وظائف شاغرة في مدينة الملك فهد الطبية
فيفاء أون لاين - متابعة

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية –عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف صحية شاغرة، لحمَلة درجة الدكتوراه في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المدينة في العاصمة الرياض.

وبيّنت المدينة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– استشاري مساعد أمراض القلب (الغازية) بالغين.

– استشاري جراحة الأوعية الدموية.

– استشاري جراحة الصدر.

– استشاري جراحة القلب للأطفال.

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 أكتوبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 ديسمبر 2017م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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