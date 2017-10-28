رحل صوت الأذان | فيفاء أون لاين
السبت, 8 صفر 1439 هجريا, الموافق 28 أكتوبر 2017 ميلاديا

رحل صوت الأذان

رحل صوت الأذان
محمد الرياني
محمد الرياني

بموت والدنا الكبير أحمد علي ملحان طويت صفحة كبيرة إلى الأبد مع صفحات الراحلين الكبار الذين أثروا حياتنا بأريجهم  وجمال خصالهم، رحل صوت الأذان الذي كان يزين المساءات، ورحل صوت الأذان الذي كان يزيد النهار ألقا وتألقا، كان رجلا بسيطا يذكرنا برائحة الأرض حين ينبت على ظهرها النبات وعلى منابر النبات تتألق العذوق ومواسم الحصاد، وتكتب الذكريات أروع تفاصيلها، كان بسيطا يذكرنا بصوت الماء القادم من قلب البئر نحن الأوردة الظامئة المشتاقة للماء، لم يغيره المرض، هو هو، يسأل عن الجيران والأحباب سواء عندما كان في قوته، أو عندما خارت قواه ليتنقل على كرسي متحرك، ولم يتغير وهو يتذوق طعم الألم، يبتسم ومرارة الألم بين شرايينه وعلى لسانه، رجل فريد في صبره  وتحمله وفي جمال أسئلته، غادر دنيانا مؤذن الحي الذي طالما حركنا بصوته الجهور القوي الذي عرف به ردحا من الزمن، يرحمك الله رحمة واسعة ياوالدنا في الحي وفي الأخلاق، نسأل الله أن يرحمك وأن يجمعنا بك في مستقر رحمته ورضوانه.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*