القصيم ومهرجان الرمان

كم ،،

كم أنت جميل يا قصيمنا ،

بأجمل وطن

..

اقووول ؛

اليوم ،،

اليوم كنا نعيش مهرجان الرمان .

بآلامس كان مهرجان التمور

وقبل الامس كان مهرجان الفراولة

وقبله كان مهرجان القرع

و قبله مهرجان الغضاء

وقبله مهرجان الكليجاء

وقبله مهرجان الزهور

وقبله كان مهرجان العنب

..

حقا أنت جميل يا قصيمنا

وقبل هذا وذاك ،

حفظ الله

سيدات و رجال قصيمنا

فارسات و فرسان قصيمنا ،

وصبايا و صبيان قصيمنا .

..

وقبل الجميع ؛

أمير قصيمنا المحبوب ؛

صاحب السمو الملكي الامير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز .

،،

عاش مليكنا سلمان

عاش جنودنا البواسل

عاش وطننا

..

آمين ياااارب

..

عنيزة ؛