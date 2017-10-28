القصيم ومهرجان الرمان | فيفاء أون لاين
السبت, 8 صفر 1439 هجريا, الموافق 28 أكتوبر 2017 ميلاديا

القصيم ومهرجان الرمان

القصيم ومهرجان الرمان
د  . عبدالرحمن  الجابر

كم  ،،

كم  أنت جميل  يا  قصيمنا  ،

بأجمل  وطن 

..

اقووول  ؛

اليوم  ،،

اليوم  كنا نعيش مهرجان الرمان  .

بآلامس  كان  مهرجان التمور

وقبل الامس كان مهرجان الفراولة

وقبله كان  مهرجان القرع

و قبله  مهرجان  الغضاء

وقبله مهرجان الكليجاء

وقبله مهرجان  الزهور

وقبله  كان  مهرجان  العنب

..

حقا  أنت جميل يا قصيمنا

وقبل هذا وذاك  ،

حفظ الله

سيدات  و  رجال   قصيمنا

فارسات و فرسان  قصيمنا  ،

وصبايا  و صبيان  قصيمنا  .

..

وقبل  الجميع  ؛

أمير  قصيمنا  المحبوب  ؛

صاحب السمو الملكي الامير  الدكتور  فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز   .

،،

عاش  مليكنا سلمان

عاش جنودنا البواسل

عاش  وطننا 

..

آمين  ياااارب  

..

عنيزة  ؛

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