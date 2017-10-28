القصيم ومهرجان الرمان

كم ،،
كم أنت جميل يا قصيمنا ،
بأجمل وطن
..
اقووول ؛
اليوم ،،
اليوم كنا نعيش مهرجان الرمان .
بآلامس كان مهرجان التمور
وقبل الامس كان مهرجان الفراولة
وقبله كان مهرجان القرع
و قبله مهرجان الغضاء
وقبله مهرجان الكليجاء
وقبله مهرجان الزهور
وقبله كان مهرجان العنب
..
حقا أنت جميل يا قصيمنا
وقبل هذا وذاك ،
حفظ الله
سيدات و رجال قصيمنا
فارسات و فرسان قصيمنا ،
وصبايا و صبيان قصيمنا .
..
وقبل الجميع ؛
أمير قصيمنا المحبوب ؛
صاحب السمو الملكي الامير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز .
،،
عاش مليكنا سلمان
عاش جنودنا البواسل
عاش وطننا
..
آمين ياااارب
..
عنيزة ؛
التعليقات (٠) اضف تعليق