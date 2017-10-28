التقويم والاعتماد الأكاديمي” يدرب منسوبي التعليم العالي

نظم المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي بالتعاون مع كلية البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا يومي الخامس والسادس والعشرين من اكتوبر الجاري ورشة عمل بعنوان “صياغة مخرجات التعلم للبرامج و المقررات”؛ لتدريب وتأهيل منسوبي المؤسسات التعليمية في التعليم العالي في الجودة والاعتماد الأكاديمي من الجنسين، تناوب على تقديمها د. محمد بن راشد الفهيد، والدكتور حياة بنت محمد الحربي.

تضمنت الورشة النقاش والحديث حول أهمية مخرجات التعليم، والربط البناء في مخرجات التعلم، والعلاقة بين مخرجات التعلم وعمليات ضمان الجودة، كما ناقشت مخرجات التعلم في الإطار الوطني للمؤهلات، ومجالات مخرجات التعلم، وعملية صياغة مخرجات التعلم وطرق قياسها، إضافة لطرق ربط الرسالة والأهداف ومخرجات التعلم، وعرض ومناقشة الأخطاء الشائعة في صياغة مخرجات التعلم، وطرق تقويمها.