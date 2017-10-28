بالصور: الشعر يعانق الجمال في ثقافية #الخرج

في أمسيّة تعانق فيها الشعر بالجمال وابتسمت بها حروف الضاد نظمتها ونفذتها اللجنة الثقافية بالخرج التابعة للنادي الأدبي بالرياض ورعتها شركة مدارس أجيال الخرج الأهلية في مساء يوم الأربعاء ليلة الخميس الموافق ٥ / ٢ / ١٤٣٩ هـ على مسرح مكتبة الخرج العامة بمدينة السيح أحياها بإبداع الشاعران الدكتور : ناصر بن عبدالعزيز الهذيلي الأستاذ : فهد بن علي العبودي وأدارها بتألق الاستاذ : عوض بن محمد الخثعمي وقد شهدت الأمسيّة حضور جمعٍ كبير من المثقفين والمثقفات ومن هواة الشعر ومحبيه ومن كافة شرائح المجتمع بالمحافظة

في نهاية الأمسيّة كرّم رئيس اللجنة الثقافية بالخرج الدكتور حمدان بن إبراهيم الحارثي المشاركين والرعاة والمنظمين وهم :

– الراعي الرسمي : شركة مدارس أجيال الخرج الأهلية

– الشاعر الدكتور : ناصر بن عبدالعزبز الهذيلي

– الشاعر الأستاذ : فهد بن علي العبودي

– مدير الأمسيّة الأستاذ : عوض بن محمد الخثعمي

– الأستاذ : خالد بن صالح الشميمري قائد ثانوية أجيال الخرج الأهلية \