يوم ترفيهي بـ دار الملاحظة الاجتماعية بجازان بالتعاون مع نادي جازان لخدمة المجتمع

نظم دار الملاحظة الاجتماعية بجازان برنامج ترفيهي متكامل يستهدف أبناء دار الملاحظة تخللته العديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة سواء كانت ترفيهية أو ثقافية أو اجتماعية ، وحضر الآحتفال عدد من المسؤولين يتقدمهم مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المهندس أحمد القنفدي والاستاذ علي الجبيلي ومساعد المدير العام الاستاذ خالد معافا ورئيس لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بجازان الاستاذ سراج دخن

وبمشاركة العديد من منسوبي الدار ونادي جازان لخدمة المجتمع ومشاهير السوشل ميديا والمبدعين من أبناء المنطقة في مجال الإنشاد و التمثيل المسرحي وهنأ مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية بالمنطقة المهندس أحمد القنفدي القائمين على هذه الفعالية بنجاحها الذي كان له الآثر على قلوب الابناء من منسوبي دار الملاحظة ، مبيناً إن دار الملاحظة الاجتماعية يسعى لإيجاد بيئة تربوية خصبة تعوّض هؤلاء النزلاء وتغرس فيهم المواطنة الصالحة وحب الخير وبناء العنصر الفاعل في المجتمع من خلال مراقبة الله سبحانه وتعالى في القول والعمل ممّا يجعل الإنسان أكثر حرصاً على عمل الخير واجتناباً للشر ، وأوضح القنفدي أن جهود المسئولين في كل الجهات الحكومية بالمنطقة وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير المنطقة وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز واضحة ولها الأثر الكبير في خدمة نزلاء الدار ، وذلك بالدعم والحرص والمتابعة لهذه الفئة التي مهما بلغ الأمر فلن تعدو أن تكون فلذة أكبادنا وأبناءنا الذين نعوّل عليهم في المستقبل وعلى أقرانهم من خارج الدار، من جانبه بين مدير دار الملاحظة الإجتماعية بجازان جمال الراجحي أن الدار تعكف على تقديم الرعاية الاجتماعية التي تشمل البرامج والأنشطة والخدمات النفسية والاجتماعية والمهنية والصحية وغيرها على أوجه الرعاية وفقا للقواعد والأساليب الإيوائية بالمؤسسات الاجتماعية

مؤكداً أن واجبهم الرئيسي كعاملين في الدار تكثيف الجهد والعمل على إصلاحهم وتنشئتهم التنشئة السليمة وتقويم ما أعوجّ من سلوكهم لأن ذلك حق لهم عليهم وخصوصاً أنهم مازالوا صغارا ربما لا يدرك الواحد منهم مصلحة نفسه وقد استزله الشيطان ، وبين بأن هناك العديد من الجهات التي تقدّم خدماتها وتبادر بتفعيل الأنشطة داخل الدار من الجهات الخيرية والمراكز الاجتماعية الأخرى أشركتها دار الملاحظة في عملية التوجيه إيماناً من الدار بأن المجتمع بكافة مؤسساته يجب أن يشارك في إيجاد بيئة صالحة لأبنائه .

بدوره أوضح الاستاذ خالد العارضي رئيس مجلس إدارة نادي جازان لخدمة المجتمع بأن تنظيمهم لبرنامج اليوم الترفيهي بدار الملاحظة يأتي من منطلق ديني وواجب وطني يتمثل في الرعاية التي يسعى نادي جازان من خلالها أن تعود بالنفع على الوطن وأبنائه وخاصة الأيتام الذين يعدون من أهم الفئة التي يجب مشاركتها في كل شئ ، مبيناً بأن النهج الذي يتخذه النادي في مشاركة الايتام والمسنين وغيرها من المشاركات الإجتماعية له تأثير إيجابي على أفراد النادي ويؤسس للتعاون البناء والمثمر في حياتهم اليومية ليساهموا في تحقيق الرؤية الوطنية 2030 وقال نحن حريصون في كل فعالية للآيتام والمسنين وأبناء الدار باإستضافة الشخصيات المؤثِّرة في المجتمع لأنهم ينقلون الصورة الإيجابية للعمل التطوعي ويدخلون البهجة على الآيتام بمايقدمونه ، مقدماً شكره للراعي الرسمي للفعالية شركة فيرجن موبايل ومنسوبي دار الملاحظة الإجتماعية و لجميع المتطوعين ومشاهير السوشل ميديا ولرئيس لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بمنطقة جازان ومنسوبيها على دعمهم المستمر والذي ساهم في إنجاح الفعالية .

وشهد الحفل الختامي توقيع شراكة مجتمعية بين دار الملاحظة ونادي جازان تحقق مبدأ التعاون والمسؤولية المجتمعية وتخدم منسوبي الدار من الابناء وستساهم في تحقيق رؤية الخير 2030 في العمل التطوعي .