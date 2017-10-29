تفاصيل .. احباط تهريب أكثر من مليون حبة “كبتاجون” | فيفاء أون لاين
الأحد, 9 صفر 1439 هجريا, الموافق 29 أكتوبر 2017 ميلاديا

تفاصيل .. احباط تهريب أكثر من مليون حبة “كبتاجون”

تفاصيل .. احباط تهريب أكثر من مليون حبة “كبتاجون”
الرياض - واس

تمكّنت الجمارك السعودية في منفذ البطحاء من إحباط تهريب (1,170,588) حبة كبتاجون, كانت مُخبأة داخل مركبة قدِمت للجمرك.

وفي التفاصيل بين مدير عام جمرك البطحاء زياد البلوي، أنه أثناء الإجراءات الجمركية لأحدى المركبات عُثر على الكمية مُخبأة داخل أجزاء متفرقة من المركبة “داخل تجاويف الديكورات الداخلية ،وأسفل المقاعد الخلفية ،وداخل الإطار الإحتياطي “. مضيفاً أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال : يُلاحظ من خلال هذه المحاولات التي تم إحباطها استغلال المهربين لكثير من أجزاء مركباتهم لمحاولة تمرير مثل هذه الممنوعات، إلا أن جهود رجال الجمارك السعودية تقف بالمرصاد .

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