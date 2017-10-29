الأرصاد: تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في هذه المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ( الشرقية ، الحدود الشمالية ، القصيم ، الرياض ، مكة المكرمة ) في حين تكون السماء غائمة جزئياً على مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر و نصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-34كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .