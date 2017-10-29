تعليق الدراسة بمنطقة الجوف

أصدر مدير تعليم منطقة الجوف فواز السالم قراراً بتعليق الدراسة في مدارس منطقة الجوف لليوم الأحد الموافق ٩-٢-١٤٣٩هـ وذلك بسبب موجة الغبار التي تشهدها المنطقة .وجاء خبر تعليق الدراسة في تغريدة للحساب الرسمي لتعليم الجوف بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
أصدر مدير تعليم منطقة الجوف فواز السالم قراراً بتعليق الدراسة في مدارس منطقة الجوف لليوم الأحد الموافق ٩-٢-١٤٣٩هـ وذلك بسبب موجة الغبار التي تشهدها المنطقة .وجاء خبر تعليق الدراسة في تغريدة للحساب الرسمي لتعليم الجوف بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
التعليقات (٠) اضف تعليق