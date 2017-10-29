تعليق الدراسة بمنطقة الجوف | فيفاء أون لاين
الأحد, 9 صفر 1439 هجريا, الموافق 29 أكتوبر 2017 ميلاديا

تعليق الدراسة بمنطقة الجوف

تعليق الدراسة بمنطقة الجوف
فيفاء أون لاين - متابعة

أصدر مدير تعليم منطقة الجوف فواز السالم قراراً بتعليق الدراسة في مدارس منطقة الجوف لليوم الأحد الموافق ٩-٢-١٤٣٩هـ وذلك بسبب موجة الغبار التي تشهدها المنطقة .وجاء خبر تعليق الدراسة في تغريدة للحساب الرسمي لتعليم الجوف بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

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