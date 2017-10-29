وظائف شاغرة في شركة الشايع

أعلنت شركة الشايع الدولية للتجارة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين والمقيمين، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة، وعدد من المتاجر التابعة لها بالمملكة، في كلٍّ من الرياض وجدة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– موظف خدمة عملاء وضيافة (الرياض).

– مقدم خدمة ضيافة (بوظيفتين /الرياض).

– مساعد مدير متجر (جدة).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا اضغط (هنا)