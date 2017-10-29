وظائف شاغرة في الشركة الشرقية للاستقدام | فيفاء أون لاين
الأحد, 9 صفر 1439 هجريا, الموافق 29 أكتوبر 2017 ميلاديا

وظائف شاغرة في الشركة الشرقية للاستقدام

وظائف شاغرة في الشركة الشرقية للاستقدام
فيفاء أون لاين - متابعة

أعلنت الشركة الشرقية للاستقدام – عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وإداريّة شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظات المنطقة الشرقية.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول المشتريات- الخدمات الاستراتيجية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الهندسة الميكانيكية/ الكهربائية/ الصناعية).

– مهندس أنابيب: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 أكتوبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 ديسمبر 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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