وظائف شاغرة في سيسكو | فيفاء أون لاين
الأحد, 9 صفر 1439 هجريا, الموافق 29 أكتوبر 2017 ميلاديا

وظائف شاغرة في سيسكو

وظائف شاغرة في سيسكو
فيفاء أون لاين - متابعة

أعلنت شركة سيسكو- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس فأعلى في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة وعدد من الشركات المتعاقدة معها بالمملكة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير الحساب: درجة البكالوريوس في مجال الأعمال، أو ما يعادلها.

– مساعد ممثل مبيعات: درجة البكالوريوس أو أعلى في تخصصات: (إدارة الأعمال، والمالية، والتسويق)، أو المجالات الأخرى ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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