أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس هيئة السوق المالية

أعلنت هيئة السوق المالية في بيان صدر عنها اليوم الأحد، صدور أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس الهيئة.

وأضافت الهيئة أن الأمر جاء استناداً على ما نص عليه نظام السوق المالية في الفقرة (ب) من المادة السابعة منه من أن مجلس الهيئة يعين بأمر ملكي.

وتم تشكيل المجلس ليكون على النحو التالي:

الأستاذ محمد بن عبدالله القويز رئيساً

الأستاذ يوسف بن حمد البليهد نائباً للرئيس

الأستاذ أحمد بن راجح الراجح عضواً

الأستاذ خالد بن عبدالعزيز الحمود عضواً

الأستاذ خالد بن محمد الصليع عضواً

وأوضحت الهيئة أن مدة عضويتهم في المجلس ستكون خمس سنوات حسب ما يقضي به نظام السوق المالية.

وقدمت الهيئة شكرها لأعضاء المجلس السابقين الدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك، والدكتور طارق بن عبدالله النعيم، والأستاذ وائل بن محمد القحطاني على ما بذلوه من جهود خلال عضويتهم في المجلس ومساهماتهم في تعزيز عدد من المبادرات والقرارات والسياسات المتخذة خلال الفترة الماضية.