“المجلس الأعلى للقضاء” يرفض مقترحاً من إمارة جازان

قرر المجلس الأعلى للقضاء رفض مقترح بأن تُعرض شهادة الشهود في القضايا الجزائية من وراء زجاج عاكس يمكّن الشاهد من رؤية المتهم ويحجب المتهم عن رؤية القاضي.

ويهدف المقترح الذي تقدمت به إمارة منطقة جازان بحسب “عكاظ” لحماية الشهود من التهديد بالقتل أو غيرها من مروجي المخدرات وغيرهم من الموقوفين الجنائيين.

وأوضح المجلس أن الإدارة العامة للمستشارين درست الطلب ورأت وجوب تمكين المشهود عليه من معرفة الشاهد حتى يتسنى له الطعن في شهادته وإبراز ما يخل بعدالة الشاهد إن وُجد ما يخل بها، مشدداً أن على المحكمة حماية الشهود من كل ما يرهبهم أو يشوش عليهم.