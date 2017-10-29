“المجلس الأعلى للقضاء” يرفض مقترحاً من إمارة جازان | فيفاء أون لاين
الأحد, 9 صفر 1439 هجريا, الموافق 29 أكتوبر 2017 ميلاديا

“المجلس الأعلى للقضاء” يرفض مقترحاً من إمارة جازان

“المجلس الأعلى للقضاء” يرفض مقترحاً من إمارة جازان
فيفاء أون لاين - متابعة

قرر المجلس الأعلى للقضاء رفض مقترح بأن تُعرض شهادة الشهود في القضايا الجزائية من وراء زجاج عاكس يمكّن الشاهد من رؤية المتهم ويحجب المتهم عن رؤية القاضي.

ويهدف المقترح الذي تقدمت به إمارة منطقة جازان بحسب “عكاظ” لحماية الشهود من التهديد بالقتل أو غيرها من مروجي المخدرات وغيرهم من الموقوفين الجنائيين.

وأوضح المجلس أن الإدارة العامة للمستشارين درست الطلب ورأت وجوب تمكين المشهود عليه من معرفة الشاهد حتى يتسنى له الطعن في شهادته وإبراز ما يخل بعدالة الشاهد إن وُجد ما يخل بها، مشدداً أن على المحكمة حماية الشهود من كل ما يرهبهم أو يشوش عليهم.

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