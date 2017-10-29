بينهم قيادات ميدانية عمليات التحالف .. تسفر عن مقتل 20 من ميليشيات الحوثي

نجح التحالف العربي بقيادة المملكة في اليمن في تنفيذ عدة عمليات نوعية على الحدود قبالة منطقة جازان، أسفرت عن مقتل 20 عنصرا من ميليشيات الحوثي بينهم قيادات ميدانية وإصابة آخرين.

وقالت مصادر مطلعة، وفقا لـ”الوطن”، إن ميليشات الحوثي اعترفت بمقتل القيادي خالد المؤيد نجل نائب وزير الخدمة المدنية في حكومة الانقلاب وعدد من مرافقيه، وهو الذي ظهر في عدة مقاطع مهددا باقتحام العاصمة السعودية.

وأشارت المصادر إلى أن طائرات التحالف تمكنت أمس من تنفيذ عدة عمليات قصف مركزة استهدفت طواقم عسكرية للميليشيات كانت في طريقها لتعزيز العناصر الانقلابية بمقاتلين وأسلحة وذخيرة جنوب محافظة الحرث وشرق محافظة العارضة.

ولفتت إلى أنه تم رصد نقاط رقابية تحاول التقدم جنوب محافظة الطوال قبل أن يتم استهدافها بواسطة المدفعية، موقعة قتلى ومصابين.