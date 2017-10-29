وزير المالية : خفض فاتورة الرواتب سيظل هدفاً | فيفاء أون لاين
الأحد, 9 صفر 1439 هجريا, الموافق 29 أكتوبر 2017 ميلاديا

وزير المالية : خفض فاتورة الرواتب سيظل هدفاً

وزير المالية : خفض فاتورة الرواتب سيظل هدفاً
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قال وزير المالية محمد الجدعان ‘‘إن عدم صرف الحوافز والبدلات، والتي صدر قرار بإعادتها لموظفي الدولة يَأْتِي بسبب مشكلات تقنية، وأنه يجب على الإدارات المعنية حلها في إطار الميزانية‘‘.

وأشار، في حواره مع وكالة ‘‘بلومبرج‘‘ ، إلى أن إعادة الحوافز والبدلات ليس له تأثير كبير على الميزانية في ضوء الإِجْرَاءَات العديدة التي جرى اتخاذها من أجل رفع كفاءة الإنفاق.

وقال: ‘‘إن خفض فاتورة الرواتب سيظل هدفاً‘‘ مُوَضِّحَاً أن ذلك لن يتحقق من خلال تقليص رواتب الموظفين، وإنما عبر تعيين أعداد أقل بَدَلاً من المتقاعدين سنوياً.

وفي شأن آخر أَوْضَحَ الجدعان، أن إِصْدَار السندات الدَّوْلِيَّة لن يكون بالدولار فقط، وإنما من خلال عملات أخرى أَيْضَاً، مُوَضِّحَاً أنه في المرحلة الراهنة ليست هناك حاجة إلا إلى الدولار.

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