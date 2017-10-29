حساب المواطن يوضح «العلاقة بالضمان وحقوق مستفيديه»

أكد برنامج حساب المواطن أن البرنامج منفصل عن الضمان الاجتماعي، وأنه لن يؤثر على مستفيديه، موضحاً أن جميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي تم إرفاق بياناتهم تلقائياً في حساب المواطن، وأن أصحابها يمكنهم الدخول وتحديث البيانات.

وقال البرنامج في رده على أسئلة المتابعين عبر حساب خدمة العملاء: إن الزوجة تستطيع إضافة الزوج من القبائل النازحة والأبناء كتابعين لها في البرنامج.

وحذر من إرفاق الصورة التي تتجاوز 2 ميجابايت، موضحاً أنه يجب أن لا تتجاوز الصورة 2 ميجابايت أو يتم إرفاقها ملف bdf، مع ضرورة أن يفصح من يحصلون على مكافآت جامعية عن قيمتها أثناء التسجيل.

وفي سؤال لمواطنة قالت فيه: “كنت موظفة والآن عاطلة، وكلما أدخل أعدل بياناتي في حساب المواطن يرفض؟”، رد الحساب بضرورة التأكد من صحة البيانات.

وقالت خدمة العملاء: إن جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي تم إرفاق بياناتهم تلقائياً، وبإمكانهم الدخول من “تسجيل جديد” لتحديث البيانات.

وحول المتزوجات من أبناء القبائل النازحة وكيف تقدم لحساب المواطن، وكيف تثبت أنها متزوجة وأن ولديها أطفالاً، قالت خدمة العملاء: تستطيع الزوجة إضافة الزوج من القبائل النازحة، والأبناء كتابعين.

وفي سؤال لمواطنة كيف أعرف اكتمال التسجيل في البرنامج من عدمه؟ قالت خدمة العملاء‏: للتأكد من تسجيلك بإمكانك الدخول للبوابة من “حسابي” ثم الدخول على “ملخص معلومات المستفيد” ثم “حالة الطلب”.

ورداً على سؤال عمن دخلهم الشهري هو وزوجته من مكافآت جامعاتهم فقط ومعهم أبناء؟ أجابت خدمة العملاء‏: نعم بإمكانهم التسجيل، ولابد من الإفصاح عن المكافأة الجامعية.

واشتكت مواطنة من انقطاع الضمان بعد التسجيل في حساب المواطن بأربعة أشهر، قالت خدمة العملاء‏: إن “حساب المواطن” برنامج منفصل، عن برنامج الضمان الاجتماعي ولن يؤثر على مستفيديه.

وفي سؤال: هل يلزم التحديث أم يكفى التسجيل فقط؟ أوضحت خدمة العملاء أن “التحديث ليس إلزامياً، وفي حال تغير البيانات بإمكانك التعديل، والضغط على زر حفظ فقط أسفل الشاشة”.

وسأل رب أسرة أنه كان مشمولاً بالضمان الاجتماعي، ودخل تلقائياً لحساب المواطن دون تسجيل، ثم انقطع عنه الضمان من ثلاثة أشهر هل يلزمه تسجيل جديد؟ أوضحت خدمة العملاء: بإمكانه الدخول والتسجيل في البرنامج، وتعبئة البيانات المطلوبة.

وطرح مواطن سؤالاً: ما هو المقصود بصك الإعالة أو الولاية (كرت العائلة)؟ وأجابت خدمة العملاء:‏ صك الإعالة هو وثيقة رسمية تصدر من المحكمة وذلك بطلب يتقدم به العائل الوحيد للأسرة لدى المحكمة لإثبات قيامه بحقوق المعالين والنفقة عليهم، أما صك الولاية فهو وثيقة رسمية تصدر من المحكمة، مثبت فيها سلطة الولي على المولى تمكنه من رعاية شؤونه في نفسه وماله وحفظه وتنميته بالطرق الشرعية