“إدارة مدينة الملك فيصل العسكرية” تعلن عن وظائف رجالية

أعلنت إدارة مدينة الملك فيصل العسكرية للتشغيل والصيانة بالمنطقة الجنوبية عن توفر 78 وظيفة شاغرة -للرجال- على بند التشغيل والصيانة، لحملة البكالوريوس والدبلوم والثانوية العامة والمعهد الصناعي وشهادة المتوسطة (الكفاءة) والشهادة الإبتدائية مع برنامج إعدادي، وتدعو الراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط بالتقدم على هذه الوظائف، وذلك وفقاً للمسميات والشروط الموضحة أدناه.

الوظائف:-

الشروط العامة:-

1- التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني وفي المده المحددة فقط ولن يتم أستقبال أي ملف ورقي نهائيا.

2- على المتقدم مراعاة الدقة عند تعبئة البيانات والتأكد من صحة جميع المعلومات المسجلة وفي حال تبين خلاف ذلك سيتم استبعاد طلبه.

3- لا يجوز التقديم على أكثر من وظيفة وإلا سيقوم النظام بإلغاء طلبه تلقائياً.

4- يجب أن يتناسب المؤهل مع الوظيفة المتقدم عليها والا سيتم أستبعاد الطلب تلقائياً.

5- من لديه مؤهلات دراسية من خارج المملكة يجب عليه معادلتها من الجهات المعنية قبل التقديم.

6- أن لايتجاوز عمر المتقدم (35) عاماً.

7- يمنح المرشح على إحدى الوظائف أدناه راتب المرتبة المعادلة للشهادات المطلوبة مع زيادة (25%) في الأجر لقاء العمل (8) ساعات يومياً وستة أيام في الأسبوع.

8- في حال القبول المبدئي للمتقدم سيتم ارسال رسالة نصية لجواله لتحديد موعد الاختبار والمقابلة الشخصية.

الملفات المطلوبة عند التقديم:-

– PDF يجب أن تكون صيغة الملفات المرفقة من نوع:-

1- بطاقة الهوية الوطنية.

2- المؤهلات العلمية.

3- الخبرات في حال توفرها.

4- الدورات في حال توفرها.

5- المهارات في حال توفرها.

موعد التقديم:-

– بدء التقديم اليوم الأحد الموافق 1439/02/09هـ.

طريقة التقديم :-

من خلال الرابط