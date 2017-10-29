خبير أمني: هجمات إلكترونية غير عادية على أرامكو

قال خبير في الأمن الإلكتروني في “أرامكو”، إن 10% من الهجمات الإلكترونية، التي تتعرض إليها الشركة، غير عادية، وأن 90% من الهجمات يتم من خلال التصيد الإلكتروني للأجهزة المريضة التي فيها ثغرات لا يعلم عنها المخترق، وفقا لـ”الحياة”.

وأكد الخبير -فضل عدم ذكر اسمه- أن الهجمات التي تتعرض لها “أرامكو” هي الهجمات التي تتعرض لها جميع الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية داخل المملكة أو خارجها، وأن الاختلاف يتم عبر طرق الحماية”.

وتابع، “معظم الهجمات التي تعرضت لها الجهات داخل المملكة كانت أرامكو في حماية كبيرة منها، والعامل الأساسي هو اتباع أفضل الطرق الموصى به عالمياً، إضافة إلى خبرات الشركة المتراكمة في هذا المجال، إذ تعمل على تطوير الخبرات المحلية داخلياً من أجل الحماية”.

وأوضح أنه لا توجد حماية 100%، لكن الحماية الإلكترونية تعتمد اعتماداً كاملاً على الأنظمة الموجودة وعلى العامل البشري وعلى التحليل والتقنية، وهذه العناصر في “أرامكو” دائماً قيد الدرس والتطوير.