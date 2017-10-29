الهدى ومدارس الرياض والنور أبطالا لمبارزة تحت 17 سنة

توج عامر المبيض عضو الاتحاد السعودي للمبارزة، الفائزين في بطولة المملكة للأسلحة الثلاثة تحت١٧سنة، التي اختتمت على صالة مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالدمام، بحضور فريد الدحيم مدير المنتخبات.

حيث حقق نادي الهدى المركز الأول في منافسات سلاح السيف، وحل الوطني ثانيا وعكاظ ثالثا والنهضة في المركز الثالث مكرر، وفي منافسات (الفردي) حقق علي البحراني(الهدى)المركز الاول، وحل زميله عبدالرحمن الزهراني ثانيا، وهتان البقمي(الوطني) ثالثا، وعبدالعزيز الثبيتي (عكاظ) في المركز الثالث مكرر.

وفي منافسات سلاح الشيش حقق مدارس الرياض المركز الأول، وجاء النور ثانيا والساحل ثالثا، وحل عكاظ في المركز الثالث مكرر، وفي منافسات (الفردي) حصل حمود حوذان (الساحل) على المركز الاول، وحل زميله على العيسى ثانيا، وخالد تلاقف (النور) ثالثا، وفيصل الجهني (مدارس الرياض) في المركز الثالث مكرر.

وحصل نادي النور على المركز الاول في منافسات سلاح المبارزة، وحل النهضة ثانيا والجزيرة ثالثا، وعكاظ في المركز الثالث مكرر، وفي منافسات الفردي حقق حسین الطویل (الهدى) المركز الاول، وحل عمر العكاس (النهضة) ثانيا، وسلطان العميري (الجزيرة) ثالثا، وعبدالله العبندي (النور) في المركز الثال