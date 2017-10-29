كشافة وادي الدواسر تشارك في المشروع الكشفي لنظافة وحماية البيئة

تشارك كشافة إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر ً في تنفيذ المرحلة الحادية عشر من المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها الذي تنظمه جمعية الكشافة العربية السعودية وتنفذه قطاعاتها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة تحت شعار “النظافة من الإيمان حماية للإنسان وتنمية للمجتمع”.

وأوضح مدير التعليم بالمحافظة صقر بن فهاد الصقر، أن كشافة الإدارة قد وضعت خطة لهذا المشروع تتضمن العديد من الفعاليات التي يتوقع أن تسهم في تحقيق رؤية ورسالة وقيم وهدف المشروع، مبيناً أن من ابرز هذه الفعاليات ، المشاركة في حملة التشجير التي تنظمها العديد من الجهات بالمحافظة ومنها المدارس والمساجد، وصيانة ليات ومحابس الري في الاشجار القائمة وتنظيف احواضها، والقيام بعملية تنظيف في ساحات المدارس التي بها وحدات كشفية والمنطقة المحيطة بالمدرسة وجمع المخلفات الورقية والبلاستيكية والمعدنية، وزيارات للجهات ذات العلاقة، وإحدى المحميات، ومحاضرات ومعارض توعوية، ودهان أرصفة، وحيطان مشوهة .

ولفت رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة غانم بن عبدالله الغانم, إلى أنه ستقام بهذه المناسبة عدداً من دورات الهواية حيث ستمنح الشارات لمن يجتاز متطلبات شارات صديق البيئة، مكافح الآفات، صديق الطيور، المحافظ على الطاقة، صديق الماء، لجميع المراحل الكشفية .