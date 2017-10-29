منتدى جدة للموارد البشرية يخصص ورشة لبناء الثقة المؤسسية للشركات السعودية

استناداً لكونها أهم العوامل المؤثرة على نجاح وتميّز بيئات العمل اليوم أعلن منتدى جدة للموارد البشرية 2017م عن تخصيص ورشة عمل ضمن فعالياته بعنوان “بناء ثقافة الثقة المؤسسية” والتي يقدمها الأستاذ خالد أسعد حسين ممثل الأكاديمية البريطانية لتطوير الموارد البشرية.

وتأتي هذه الورشة ضمن فعاليات المنتدى الذي يقام برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في عامه العاشرة بدءً من يوم الأحد مطلع شهر ربيع الأول المقبل ولمدة 4 أيام (19 – 22 نوفمبر 2017م) بفندق جدة هيلتون.

وأوضح رئيس المنتدى الدكتور إيهاب بن حسن أبوركبة بأن ورشة “بناء ثقافة الثقة المؤسسية” تستهدف الرؤساء التنفيذيين لمنظمات الأعمال وقادة التغيير والمساعدين ونواب الرئيس ومدراء ورؤساء القطاعات والإدارات والأقسام وطلاب وطالبات المرحلة الجامعية، مشيراً إلى أن الورشة ستتناول مبادئ الثقة والثقة في الذات والعلاقات، إلى جانب بناء الثقة المؤسسية والسوقية والمجتمعية ومبدأ المساهمة، مؤكداً بأن الثقة أهم العوامل المؤثرة على نجاح وتميّز بيئات العمل اليوم، وتعد أضخم المشاريع الاستراتيجية للمنظمات.

وبيّن د. أبوركبه بأن المنتدى تميز منذ انطلاقته بشراكة وتواجد العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة لاسيما وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وغرفة جدة إلى جانب مشاركة أبرز قادة المنظمات العالمية أمثال البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية وعدد من الشركات والخبراء والمختصين في الموارد البشرية محلياً ودولياً، مؤكداً بأن المنتدى عزز في نسخه الماضية بناء الشراكة الإستراتيجية بين القطاع العام والخاص، وحظي منذ أن بدأ تنظيمه بخطوات ريادية متميزة.

وأشار د. أبوركبه بأن المنتدى سيحظى هذا العام بحضور ومشاركة كبيرة من القيادات الحكومية وأصحاب الأعمال والمدراء العموميون والتنفيذيون ومدراء الموارد البشرية ومختصيها، ويسعى المنتدى في تحقيق رسالته للتركيز على العنصر البشري وخاصة الكفاءات الوطنية كأداة أساسية لمواجهة تطورات وتحديات عصر الأعمال الحديث، وتطوير بيئة العمل لمواكبة التغيرات الجديدة ورفع التنافسية وزيادة الإنتاجية.

يذكر بأن منتدى جدة للموارد البشرية يعد المنتدى الأكبر في تخصصه في الموارد البشرية في المملكة بمشاركة أكثر من 700 قيادياً من القطاعين العام والخاص، ويناقش كل عام القضايا التي تتناول التوطين والموارد البشرية وسوق العمل السعودي وأفضل تطبيقات الموارد البشرية.