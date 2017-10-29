محمد الدبيان مستشاراً بالاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات

اُختير الرائد الكشفي محمد بن جاسم الدبيان ، الرئيس الأسبق لجمعية الكشافة الكويتية ، مستشاراً باللجنة التنفيذية للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات .

ويُعد الدبيان من أبرز القيادات الكشفية العربية ، وشارك في العديد من المناسبات العربية والإقليمية والعالمية ، وترأس وفد بلاده في مناسبات عديدة ، كما ترأس المؤتمر العربي الثامن لرواد الكشافة والمرشدات الذي عقد في الكويت العام الماضي وتراس لجنة الاستراتيجية بالمنظمة الكشفية العربية في إحدى دوراتها ، وسيشارك الدبيان بصفته الجديدة في الاجتماع الرابع والعشرين للجنة التنفيذية الذي سيعقد في مكة المكرمة خلال الفترة 25 – 29 / 2 / 1439هـ ، الموافق 14 – 18 / 11 م 2017 م .

من جهته رحب الأمين العام للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات الأمير يوسف دندن ، بالرائد الكشفي الدبيان ، الذي أكد أن اختياره جاء لما يملكه من خبرة كبيرة وواسعة ، ولما يتمتع به من شخصية سيكون لها تاثيرها في مسيرة الاتحاد خلال الفترة المقبلة ، التي تشهد في الفترة الأخيرة حضوراً قوياً ولافتاً في مختلف المناسبات .

ويقوم الاتحاد الذي تأسس عام 1984 ، ويعمل تحت مظلة منظمة الصداقة العالمية للكشافة والمرشدات على السعي لتحقيق جملة من الأهداف من ابرزها توثيق الصلات والتعاون بين الرابطات واللجان الوطنية لرواد الكشافة والمرشدات ، والتشجيع على تكوين رابطات أو لجان لرواد الكشافة والمرشدات في الأقطار العربية ، ونشر الصداقة بين رواد الكشافة والمرشدات في الوطن العربي وفي العالم .