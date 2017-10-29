وفد من طلاب ثانوية ” مدارس دوم العالمية ” يزور الأمانة العامة للندوة العالمية للشباب الإسلامي

زار وفد من طلاب ثانوية “مدارس دوم العالمية ” برئاسة الأستاذين المشرفين محمد رحال و عيد بني حسن، الأمانة العامة للندوة العالمية للشباب الإسلامي بالرياض، وتعرف الطلاب خلال جولتهم على مسيرة الندوة وأنشطتها وبرامجها .

افتتح البرنامج بالترحيب بالطلاب، وتم اطلاعهم على الفلم الوثائقي الذي يحكي مسيرة الندوة لأكثر من 40 عاماً من العطاء، ويبين أنشطتها الخارجية من حفر آبار وكفالة أيتام وبناء مساجد وكفالة طلاب المنح للمتميزين دراسيا من الشباب، وغيرها من المشاريع التي تشرف عليها الندوة في الخارج، كما استمع وفد الطلاب إلى شرح مفصل لما تقوم به الندوة من أنشطة داخل المملكة، واستعرض كل من الأستاذ أحمد سرحان والأستاذ عبد الرحمن المويس من قسم الإعلام والعلاقات العامة محصلة الندوة لعام 1438هـ، وأجابا على جميع استفسارات الطلاب، ثم قدمت الهدايا التذكارية للطلاب تقديراً لزيارتهم وليكون هذا اللقاء بداية للقاءات مستمرة وتواصل لا ينقطع في كل عام.

وفي ختام الزيارة أثنى الطلاب على دور الندوة في التعريف بالإسلام وبرامجها الدعوية والإنسانية.