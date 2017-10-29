ترشيح 9 آلاف من بين 3 ملايين متقدم للمرحلة الـ12 من برنامج “وظيفتك بعثتك”

كشفت وزارة التعليم عن تقدم 3 ملايين مواطن ومواطنة بطلبات للابتعاث ضمن المرحلة الـ12 من برنامج “وظيفتك وبعثتك”، وتم ترشيح 9 آلاف منهم.

وقال وكيل الوزارة للابتعاث الدكتور جاسر الحربش إن 90 ألفا منهم فقط انطبقت عليهم الشروط العامة، مضيفاً أنه بعد إجراء عمليات الفرز والتدقيق في الوثائق من قبل فريق البرنامج تم اعتماد 30 ألفاً منهم، واستبعاد 60 ألفاً.

وأبان أنه تم إرسال بيانات المتقدمين والمتقدمات الذين تم اعتمادهم لجهات التوظيف المشاركة في البرنامج، حيث تم ترشيح 9 آلاف منهم انطبقت عليهم إجراءات الترشيح، بعد أن اجتازوا المقابلات والاختبارات التي طبقتها تلك الجهات، ليمثلوا السنة الـ12 من برنامج الابتعاث.

وأوضح الحربش خلال حديثه في ملتقى المبتعثين بجدة أمس بحضور 3 آلاف من المرشحين أن أكثر ما يقلق الوزارة في موضوع الابتعاث حالات التعثر الدراسي، التي تؤدي لإنهاء بعثة الطالب، داعياً المبتعثين للتقيد بالأنظمة واللوائح المنظمة لتجنب التعثر الدراسي.