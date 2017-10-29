ترشيح 9 آلاف من بين 3 ملايين متقدم للمرحلة الـ12 من برنامج “وظيفتك بعثتك” | فيفاء أون لاين
الأحد, 9 صفر 1439 هجريا, الموافق 29 أكتوبر 2017 ميلاديا

ترشيح 9 آلاف من بين 3 ملايين متقدم للمرحلة الـ12 من برنامج “وظيفتك بعثتك”

ترشيح 9 آلاف من بين 3 ملايين متقدم للمرحلة الـ12 من برنامج “وظيفتك بعثتك”
فيفاء أون لاين - متابعة

كشفت وزارة التعليم عن تقدم 3 ملايين مواطن ومواطنة بطلبات للابتعاث ضمن المرحلة الـ12 من برنامج “وظيفتك وبعثتك”، وتم ترشيح 9 آلاف منهم.

وقال وكيل الوزارة للابتعاث الدكتور جاسر الحربش إن 90 ألفا منهم فقط انطبقت عليهم الشروط العامة، مضيفاً أنه بعد إجراء عمليات الفرز والتدقيق في الوثائق من قبل فريق البرنامج تم اعتماد 30 ألفاً منهم، واستبعاد 60 ألفاً.

وأبان أنه تم إرسال بيانات المتقدمين والمتقدمات الذين تم اعتمادهم لجهات التوظيف المشاركة في البرنامج، حيث تم ترشيح 9 آلاف منهم انطبقت عليهم إجراءات الترشيح، بعد أن اجتازوا المقابلات والاختبارات التي طبقتها تلك الجهات، ليمثلوا السنة الـ12 من برنامج الابتعاث.

وأوضح الحربش خلال حديثه في ملتقى المبتعثين بجدة أمس بحضور 3 آلاف من المرشحين أن أكثر ما يقلق الوزارة في موضوع الابتعاث حالات التعثر الدراسي، التي تؤدي لإنهاء بعثة الطالب، داعياً المبتعثين للتقيد بالأنظمة واللوائح المنظمة لتجنب التعثر الدراسي.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*