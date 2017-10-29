بالفيديو .. هذه طريقة التراجع عن إرسال رسالة على “واتسآب”

أطلقت شركة فيسبوك المالكة لتطبيق “واتسآب” خاصية حذف الرسائل المرسلة عن طريق الخطأ، قبل أن يتم قراءتها من قبل الجهة المستلمة للرسالة وذلك ضمن ميزة حذف لدى الجميع.

وتمكن الخاصية الجديدة المستخدم من حذف رسائله بشكل كامل خلال 7 دقائق، وذلك في المحادثات الفردية أو الجماعية، غير أن شركة “واتسآب” قد نبهت إلى أن المستقبل قد يقرأ الرسالة حتى لو طلب المرسل حذفها، وذلك بسبب احتمالية فشل عملية التراجع عن الإرسال.

وأوضحت أنه لكي يتم تفعيل الميزة، فالمرسل والمستقبل يجب أن يستخدما النسخة الأخيرة من تطبيق “واتس آب” على أندرويد، وعند حذف رسالة قبل قراءتها من الطرف الآخر، سيتم استبدالها في الدردشة بتنبيه نصي “تم حذف هذه الرسالة”.

ولفتت أن تطبيق واتساب لن يقوم بإرسال تنبيه لك في حال عدم نجاح عملية الحذف لدى الجميع، مشيرة في الوقت ذاته أن الميزة غير متوفرة في الوقت الحالي لدى جميع المستخدمين بعد.

وهذه هي خطوات حذف رسالة على واتسآب قبل قراءتها من الطرف الآخر:

– انتقل إلى الدردشة التي تتضمن الرسالة المراد حذفها.

– اضغط مطولاً على الرسالة (يُمكنك تحديد عدة رسائل في آن واحد)

– انقر على أيقونة الحذف من الأعلى ثم اختر “حذف لدى الجميع”

– أما لحذف رسالة لديك فقط، فاتبع نفس الخطوات ثم اضغط “حذف لدي”