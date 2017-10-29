هذه هي نسبة الأراضي التي استعادتها “الشرعية” في اليمن

قال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السعودية الفريق أول ركن عبد الرحمن البنيان، إن الحكومة اليمنية استعادت السيطرة على 85% من الأراضي التي كان قد سيطر عليها الحوثيون قبل 3 سنوات.

وأضاف البنيان خلال مخاطبته اجتماع وزراء خارجية، ورؤساء أركان التحالف العربي، اليوم الأحد بالرياض أن قيادة التحالف تعمل بكل جد لتمكين الشرعية من بسط سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية.

وأوضح أن الغاية النهائية للتحالف هي عودة الأمن والاستقرار لليمن، مؤكداً أن قوات التحالف تتوخى الدقة في كل عملياتها لحماية المدنيين، وذلك باتباع قواعد واضحة ومحددة للاشتباك.

من جهته، أبان وزير الخارجية عادل الجبير أن المملكة تتعامل بكل جدية مع تحديات الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، مؤكداً دعم المملكة للمساعي الدولية التي يضطلع بها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ.