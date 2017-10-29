حساب المواطن: لا نصدر هذا النوع من الخطابات لأي جهة رسمية | فيفاء أون لاين
الأحد, 9 صفر 1439 هجريا, الموافق 29 أكتوبر 2017 ميلاديا

حساب المواطن: لا نصدر هذا النوع من الخطابات لأي جهة رسمية

حساب المواطن: لا نصدر هذا النوع من الخطابات لأي جهة رسمية
حساب المواطن
فيفاء أون لاين - متابعة

أكد حساب خدمة العملاء الخاص ببرنامج “حساب المواطن” أنّه لا يصدر أي خطابات لأي جهات رسمية، وذلك في إطار رده عدد من أسئلة واستفسارات المواطنين حول إمكانية إصداره خطابات لوزارات وهيئات حكومية مختلفة.

وكان عدد من المواطنين وجّهوا أسئلة لحساب خدمة العملاء التابع لحساب المواطن اليوم السبت (28 أكتوبر 2017)، حول إصدار الحساب خطابًا رسميًا إلى وزارة العدل أو المحاكم للحصول على صكّ الإعالة المطلوب من قبل الصندوق.

من جهة أخرى، أكّد الحساب مجددًا أنّ من يزاول أي نشاط تجاري يمكنه الاستفادة من برنامج حساب المواطن بشرط الإفصاح عنه حتى وإن لم تكن هناك عوائد.

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