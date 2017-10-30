قوات أمن الحرم: اقتصار الطواف في الصحن على المعتمرين فقط | فيفاء أون لاين
الاثنين, 10 صفر 1439 هجريا, الموافق 30 أكتوبر 2017 ميلاديا

قوات أمن الحرم: اقتصار الطواف في الصحن على المعتمرين فقط

قوات أمن الحرم: اقتصار الطواف في الصحن على المعتمرين فقط
فيفاء أون لاين - متابعة

صرح الناطق الرسمي للقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام الرائد سامح السلمي بأنه وفي ظل بدء أعمال مشروع تأهيل المناطق المحيطة ببئر زمزم واستكمال إنشاء عبارات الخدمات بصحن الطواف فقد اتخذت قوات أمن الحج والعمرة بعض الإجراءات الاحترازية والضرورية لإدارة الحشود داخل صحن الطواف حفاظا على أمن وسلامة ضيوف الرحمن خلال فترة المشروع، وقد أعدت خطة لذلك حيث خصص الدخول لصحن الطواف عبر سلالم باب الملك فهد الكهربائية الداخلية المؤدية إلى صحن الطواف وخصصت مشاية باب الفتح للخروج من صحن الطواف مرورا برواق السلام حتى الوصول للمسعى.

وأكد السلمي على أنه سيقتصر الطواف في الصحن على المعتمرين فقط، وقد هيأ الطواف في الدور الأرضي والدور الاول لجميع ضيوف الرحمن.

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