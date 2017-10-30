القتل بحق زعيم “عصابة بنوك جدة” والسجن لأفرادها الآخرين

ذكرت مصادر أن الجهات القضائية بمنطقة مكة المكرمة أصدرت حكماً بقتل زعيم عصابة السطو على البنوك التجارية بمحافظة جدة، والسجن 25 عاماً لكل فرد من أفراد العصابة الثلاثة.

وكانت المحكمة العليا نقضت الأحكام التي صدرت في السابق بحق العصابة لعدم ملاءمتها مع الجرائم الشنيعة التي ارتكبوها، وطالبت وفقاً لصحيفة “عين اليوم” بإعادة النظر في القضية.

ويذكر أن الأحكام السابقة الصادرة بحق العصابة تضمنت السجن 25 عاماً لزعيمها وهو سعودي، والسجن 20 عاماً لكل فرد من أفرادها، اثنان منهما سعوديان وهما أخ لزعيم العصابة، وآخر قريبه، والثالث باكستاني ابن دبلوماسي سابق في سفارة بلاده بالمملكة.

يشار إلى أن المحكمة العامة كانت قد أصدرت في وقت سابق حكماً بالقصاص من المتهمين الأربعة، غير أن محكمة التمييز أمرت بإعادة المحاكمة، وذلك بعد تداول الحكم من قبل 9 قضاة، أقر 6 منهم الحكم نفسه، بينما عارضه 3 منهم.

وهذه القضية تعدّ من أقدم القضايا الجنائية المنظورة بالمحاكم، وتعود بدايتها لأكثر من 19 عاماً، حيث نفذت العصابة جرائم سطو على فرعين من البنوك بمحافظة جدة وسرقة أكثر من 400 ألف ريال، إلى جانب ارتكاب عدد من الجرائم الأخرى.