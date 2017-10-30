محافظ الدرعية يستقبل وفد المعهد العلمي | فيفاء أون لاين
الاثنين, 10 صفر 1439 هجريا, الموافق 30 أكتوبر 2017 ميلاديا

محافظ الدرعية يستقبل وفد المعهد العلمي

محافظ الدرعية يستقبل وفد المعهد العلمي
الدرعية – علي القرني

استقبل صاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود محافظ محافظة الدرعية صباح اليوم في مقر المحافظة وفد المعهد العلمي بالدرعية يتقدمهم فضيلة مدير المعهد الشيخ خالد الرومي ووكلاء المعهد وعددا من الطلاب المتفوقين، وذلك بمناسبة تكريم سموه للطلاب المتفوقين بالمعهد في مختلف مراحله الدراسية .وأثناء الاستقبال رحب سموه بالحضور وحث الطلاب على الجد والاجتهاد وأن يكونوا عناصر فاعلة في مجتمعهم لخدمة دينهم ووطنهم، كما تابع سموه نشاط المعهد في الفترة السابقة حيث يوليه سموه عناية خاصة ومتابعة مستمرة.

ومن جهة أخرى نقل فضيلة مدير المعهد تحيات معالي مدير جامعة الإمام عضو هيئة كبار العلماء أ.د سليمان بن عبدالله أبا الخيل وفضيلة وكيل جامعة الإمام لشؤون المعاهد العلمية أ.د إبراهيم الميمن مثمنا متابعة سموه لأنشطة المعهد بشكل دائم.

وفي ختام الاستقبال كرم سموه الطلاب المتفوقين بشهادات الشكر والتقدير بالإضافة لتكريم فضيلة الشيخ الوليد العجلان بمناسبة انتهاء فترة عمله كوكيل للمرحلة المتوسطة بالمعهد.

 

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