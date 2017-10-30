معلمة “ثالثة” تكتشف تعيينها قبل 16 عاما بـ”التعليم” دون أن تعلم!

كشف برنامج حساب المواطن، معلمة جديدة تم تعيينها بوزارة التعليم منذ 16 عاما، وحصلت على ترقيتها إلى المستوى الثاني دون أن تعلم، وذلك في تكرار لواقعة المعلمة أمل الغامدي، والمعلمة ابتسام العمري.

وتروي المعلمة هدى حامد عطية العسمي من محافظة خليص تفاصيل اكتشافها الأمر، حيث إنها حصلت على وثيقة التخرج في نهاية عام 1418هـ من كلية التربية بالأحساء بتقدير “ممتاز”، وتقدمت إلى وزارة الخدمة المدنية للحصول على وظيفة تعليمية، لكن لم يتم إبلاغها بالقبول أو التواصل معها، واستسلمت للأمر واكتفت بتربية أبنائها.

وأشارت العسمي وفقا لـ”سبق”، إلى أنها حين راجعت الأحوال المدنية قبل 6 أشهر لاستخراج بطاقة الهوية الوطنية، أكدت لها الموظفة ضرورة إحضار تعريف من جهة عملها وتأكيدها لها أن مهنتها في السجلات هي “موظفة حكومية”.

ولفتت إلى أنها ذهبت لفرع الخدمة المدنية بجدة؛ وأفادوها بأنها موظفة لدى وزارة التعليم، وبإمكانها الحصول على بيانات تفصيلية بزيارة خدمة “سيرتي” على موقع الخدمة المدنية، والذي أظهر أنها تعمل كمعلمة من 16 شوال 1422هـ، أي أكثر من 16 عاماً برقم وظيفي، وعلى المرتبة (المستوى الثاني).

وأوضحت أنها لم تكن تعرف سبب رفضها لطيلة تلك السنوات من الوظائف وبرنامج دعم حافز، إلا بعد التسجيل في حساب المواطن.

وبينت أنها راجعت فرع وزارة التعليم بمحافظة جدة والذي لم يتجاوب معها، وطالبت بحقوقها وتمكينها من وظيفتها وتعويضها عن تلك السنوات.