“حساب المواطن” : حاسبة رسمية لاحتساب مقدار الدعم .. قريباً

أوضحت مصادر أن برنامج حساب المواطن سيطلق حاسبة رسمية لاحتساب مقدار الدعم المقدم لكل شخص، وذلك بعد إقرار السياسات الخاصة بالبرنامج.

وأبانت أن سياسات البرنامج ستحدد كل التفاصيل والجوانب المتعلقة بالشرائح المشمولة في البرنامج، ومقدار الدعم المقدم، لافتة وفقاً لصحيفة “سبق” أن السياسات ستحدد الدخل المحتسب، وأهلية الاستحقاق وغير ذلك.

وقالت المصادر إن رابط الموقع الإلكتروني الذي يتم تداوله حالياً ويزعم تقديم حسابات لمقدار الدعم للمستفيدين، لا صلة له ببرنامج “حساب المواطن”.

ويهدف برنامج “حساب المواطن” لتوفير دعم مالي للمواطنين لحماية المواطنين من الآثار المباشرة وغير المباشرة التي قد تترتب على تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، ومن المقرر أن يتم صرف الدعم للمواطنين قبل البدء في تطبيق لإصلاحات.