الأمير تركي بن مقرن : دعم رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة أصبح واقعاً ملموساً

احتفى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن مقرن بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الجوية أمس في الرياض برئيسي الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد العقيد فهد بن محمد الزكري والاتحاد السعودي للمنطاد محي الدين صالح كامل بمناسبة إشهار اتحاديهما الجويين مؤخراً , بعد فصل اللعبتين عن الاتحاد السعودي للرياضات الجوية.

وأقيم حفل التكريم بحضور عدد من المسئولين في الهيئة العامة للرياضة ورؤساء الاتحادات الرياضية السعودية واللجان الرياضية وعدد من المسئولين في الجهات الحكومية.

وقال سمو الأمير تركي بن مقرن في كلمته الحفل: “اجتماعنا كرؤساء اتحادات رياضية بشكل أخوي واجتماعي يعتبر فرصة لتوطيد أواصر الأخوة وتبادل المعرفة والتعاون بين اتحاداتنا المختلفة, واحتفائنا بالزملاء في اتحاد الرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد والمنطاد هو لتأكيد دعمنا لهم في قادم الأيام ولأن ألعابهم بالفعل تستحق أن تكون في اتحادات مستقلة لمزيد من التركيز والدعم”.

وأضاف سموه: “منذ استلام معالي الأستاذ تركي آل الشيخ رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة لمسنا دعماً وتغيراً للأفضل ما يجعلنا جميعاً نقف معه ونسانده في مهامه لرفع اسم المملكة عالياً في جميع المحافل الرياضية الدولية”.

من جانبه قدم رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد العقيد فهد الزكري شكره للأمير تركي بن مقرن ومنسوبي الاتحاد على الحفاوة والدعم , كمل شكر جميع رؤساء الاتحادات الحاضرين للحفل, بدوره قدم محمد النصار الذي حضر نيابة عن رئيس اتحاد المنطاد محي الدين كامل الشكر والتقدير للأمير تركي بن مقرن على حفاوته وتكريمه, مثمناً هذه البادرة , سائلاً الله تعالى التوفيق للجميع , بعدها التقطت الصور التذكارية لسموه مع الحضور ثم تناول الجميع طعام العشاء المعد بهذه المناسبة.